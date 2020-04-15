Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber! FIFA'ya şikayet etti
Beşiktaş'la yıldızları barışmayan Alman kaleci Loris Karius siyah beyazlı kulübü, alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti. Karius'un, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlılardan alacaklarını alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıyacak. Karius, Beşiktaş Yönetimi'nin; geçmiş dönemde yapılandırdığı ödemeleri ve mart, nisan, mayıs aylarında vereceği maaşları ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, uzlaşmayı kabul etmedi.
KARIUS KULÜPTEN AYRILMA İSTEĞİNİ FIFA'YA TAŞIDI BEŞİKTAŞ KABUL ETTİ
Beşiktaş'tan maaşını alamayan Karius, sözleşmesinin tek taraflı feshi için konuyu FIFA'ya taşıdı. Alman kaleciye ödeme yapmayacaklarını belirten Beşiktaş Yönetimi, file bekçilerinin bu teklifini kabul etti.Kısa sürede Türkiye'den ayrılması beklenen Karius'un, koronavirüs dolayısıyla ertelenen Süper Lig başlasa bile, Beşiktaş'ın kalesinde olmaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımdan ayrılacak Karius yerine, kalede Utku Yuvakuran'a görev vermesi bekleniyor.
7 MİLYON 250 BİN EURO'LUK OPSİYONU BULUNUYOR
Asist Analiz'in haberine göre; Normal şartlarda kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki kalecinin, 7 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonu bulunuyordu. Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yılda; 67 maça çıkan Karius, bu müsabakalarda 95 gole engel olamadı. Siyah-beyazlılarda 6 bin 30 dakika görev alan Alman file bekçisi, 14 maçta kalesini gole kapatabildi.
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