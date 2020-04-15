15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber! FIFA'ya şikayet etti

Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber! FIFA'ya şikayet etti

SPOR
Giriş Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'A LORİS KARİUS'TAN KÖTÜ HABER!

'la yıldızları barışmayan Alman kaleci Loris Karius siyah beyazlı kulübü, alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle 'ya şikayet etti. Karius'un, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediği iddia edildi.

'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlılardan alacaklarını alamadığı için konuyu 'ya taşıyacak. Karius, Beşiktaş Yönetimi'nin; geçmiş dönemde yapılandırdığı ödemeleri ve mart, nisan, mayıs aylarında vereceği maaşları ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, uzlaşmayı kabul etmedi.

KARIUS KULÜPTEN AYRILMA İSTEĞİNİ FIFA'YA TAŞIDI BEŞİKTAŞ KABUL ETTİ
Beşiktaş'tan maaşını alamayan Karius, sözleşmesinin tek taraflı feshi için konuyu FIFA'ya taşıdı. Alman kaleciye ödeme yapmayacaklarını belirten Beşiktaş Yönetimi, file bekçilerinin bu teklifini kabul etti.Kısa sürede 'den ayrılması beklenen Karius'un, koronavirüs dolayısıyla ertelenen başlasa bile, Beşiktaş'ın kalesinde olmaması bekleniyor. Teknik direktör 'ın, takımdan ayrılacak Karius yerine, kalede Utku Yuvakuran'a görev vermesi bekleniyor.

7 MİLYON 250 BİN EURO'LUK OPSİYONU BULUNUYOR
Asist Analiz'in haberine göre; Normal şartlarda kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki kalecinin, 7 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonu bulunuyordu. Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yılda; 67 maça çıkan Karius, bu müsabakalarda 95 gole engel olamadı. Siyah-beyazlılarda 6 bin 30 dakika görev alan Alman file bekçisi, 14 maçta kalesini gole kapatabildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA