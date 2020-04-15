Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!
İtalyan ekibi Juventus, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Merih Demiral ile ilgili önemli bir karar aldı. İtalyan devi, Türk oyuncuyu isteyen İngiliz ekiplerine vermeyecek.Futbol yaşımını İtalya'nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiltere Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.
22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.
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