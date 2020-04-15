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Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!

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Giriş Tarihi: 15.04.2020
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JUVENTUS'TAN FLAŞ MERİH DEMİRAL KARARI!

İtalyan ekibi , sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak ile ilgili önemli bir karar aldı. İtalyan devi, Türk oyuncuyu isteyen İngiliz ekiplerine vermeyecek.

yaşımını 'nın ekibinde sürdüren milli futbolcu , birçok İngiltere takımının listesinde yer alıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.

22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.

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