Galatasaraylı Mariano'dan flaş transfer itirafı!
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano'dan son dakika açıklaması geldi. Ülke basınına konuşan ve bazı Brezilya ekipleriyle görüştüğünü ifade eden tecrübeli sağ bek, "Planım Brezilya'ya dönmek. Ailem ve geri dönmeyi çok istiyoruz" dedi.
Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mariano, Fox Sports Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulundu. Adı sıkça ülkesinin takımlarıyla da anılan yıldız futbolcu, geleceğine dair yaptığı konuşmada Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya gideceğini açıkladı.
'BREZİLYA'DAKİ BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜM'
Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüğünü ifade eden Mariano, "Planım Brezilya'ya dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle. Bizim isteğimiz bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu Galatasaray'da geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Dört yıl daha harika maçlar çıkarabilecek fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım." ifadelerini kullandı.
'FLAMENGO'DAN BİRİ BENİMLE TEMASA GEÇTİ'
Devre arası transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü daha önce açıklayan Mariano, "Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo'dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, 'Sorun değil, Türkiye'de mutluyum' dedim" ifadelerini kullanmıştı.
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