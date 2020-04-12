12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı Mariano'dan flaş transfer itirafı!

Galatasaraylı Mariano'dan flaş transfer itirafı!

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2020
ABONE OL
GALATASARAYLI OYUNCUDAN FLAŞ TRANSFER İTİRAFI!

'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano'dan son dakika açıklaması geldi. Ülke basınına konuşan ve bazı ekipleriyle görüştüğünü ifade eden tecrübeli sağ bek, "Planım Brezilya'ya dönmek. Ailem ve geri dönmeyi çok istiyoruz" dedi.

'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mariano, Fox Sports 'ya önemli açıklamalarda bulundu. Adı sıkça ülkesinin takımlarıyla da anılan yıldız futbolcu, geleceğine dair yaptığı konuşmada Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya gideceğini açıkladı.

'BREZİLYA'DAKİ BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜM'
Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüğünü ifade eden Mariano, "Planım Brezilya'ya dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle. Bizim isteğimiz bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu Galatasaray'da geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Dört yıl daha harika maçlar çıkarabilecek fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım." ifadelerini kullandı.

'FLAMENGO'DAN BİRİ BENİMLE TEMASA GEÇTİ'
Devre arası transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü daha önce açıklayan Mariano, "Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo'dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, 'Sorun değil, 'de mutluyum' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk: Arda Galatasaray için ayrıldı OKAN BURUK: ARDA GALATASARAY İÇİN AYRILDI
Galatasaray PSG'nin yıldızı Layvin Kurzawa'ya talip oldu GALATASARAY PSG'NİN YILDIZI LAYVİN KURZAWA'YA TALİP OLDU
Galatasaray indirim istedi, Falcao ayrılık kararı aldı GALATASARAY İNDİRİM İSTEDİ, FALCAO AYRILIK KARARI ALDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA