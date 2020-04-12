12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
ABONE OL
GALATASARAY VE FENERBAHÇE ARASINDA YENİ TRANSFER SAVAŞI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen ve arasında, yeni bir transfer rekabeti olacak. 'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bundesliga ekibi 'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 'i listesine aldı. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi.

'nin gündeminde olan Şilili futbolcu , 'ın da listesine girdi. Orta sahada alternatif arayışına giren sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle görüşeceği öğrenildi. Takımın kilit isimleri Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı sıkıntıda olan Galatasaray B planını devreye soktu. Takvim'de yer alan habere göre iki ismi de takımda tutması zor olan , Leverkusen ile sözleşmesi bitecek olan Charles Aranguiz'i listesine aldı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE
'in kısa süre önce Fenerbahçe'nin de gündemine giren Şilili yıldız için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Cimbom kısa süre içinde Aranguiz'in menajeriyle görüşecek.

GALATASARAY YÖNETİMİ ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR
Ancak 30 yaşındaki futbolcuya Leverkusen'in yeni sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Bundesliga dışında birçok ligden de Aranguiz'e teklif olduğu gelen bilgiler arasında. Bu nedenle Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor.

Bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA