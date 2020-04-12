Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni transfer savaşı

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, yeni bir transfer rekabeti olacak. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Charles Aranguiz'i listesine aldı. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Şilili futbolcu Charles Aranguiz, Galatasaray'ın da listesine girdi. Orta sahada alternatif arayışına giren sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle görüşeceği öğrenildi. Takımın kilit isimleri Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı sıkıntıda olan Galatasaray B planını devreye soktu. Takvim'de yer alan habere göre iki ismi de takımda tutması zor olan Sarı Kırmızılılar, Leverkusen ile sözleşmesi bitecek olan Charles Aranguiz'i listesine aldı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Fatih Terim'in kısa süre önce Fenerbahçe'nin de gündemine giren Şilili yıldız için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Cimbom kısa süre içinde Aranguiz'in menajeriyle görüşecek.

GALATASARAY YÖNETİMİ ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

Ancak 30 yaşındaki futbolcuya Leverkusen'in yeni sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Bundesliga dışında birçok ligden de Aranguiz'e teklif olduğu gelen bilgiler arasında. Bu nedenle Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor.

Bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.