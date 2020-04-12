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Galatasaray'ın eski futbolcusu Rigobert Song corona virüs nedeniyle karantinada

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Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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SONG CORONA VİRÜS NEDENİYLE KARANTİNADA

'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu , ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Eski futbolcu başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Türkiye'de ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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