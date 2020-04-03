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Galatasaray PSG'nin yıldızı Layvin Kurzawa'ya talip oldu

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Giriş Tarihi: 03.04.2020
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GALATASARAY LAYVİN KURZAWA'YA TALİP OLDU

önümüzdeki sezon 'nin kadroda düşünmediği yıldız sol bek oyuncusu Layvin Kurzawa'yı, transfer etmek için girişimlere başladı. Fransız devi Kurzawa'nın yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu 'i alacak.

Corona virüsü krizi patlamadan önce 'ın gelecek sezon 'nin sol beki Layvin Kurzawa'yı transfer edeceği iddia edilmişti.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERMEYECEKLER
Krizin patlamasından sonra bu iddianın devamı gelmedi. Ancak dün Fransız Le10Sports, PSG'nin, Kurzawa'ya yeni sözleşme önermeyeceğini, yerine Porto'da forma giyen 'i alacağını yazdı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Bu iddia sonrasında önümüzdeki dönemde 27 yaşındaki Fransız futbolcunun ismi yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilir.

PARASI TELLES'TEN
Telles'in PSG'ye transferi gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek. Sarı kırmızılı ekip böylece Kurzawa'nın maliyetini çıkaracak.

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