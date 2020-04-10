Rüştü Reçber'den önemli açıklama: Barcelona beni aradı
Covid-19 (koronavirüs) ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören Rüştü Reçber, İspanyolların ve eski takımı Barcelona'nın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirtti.
Covid-19 (koronavirüs) ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören Rüştü Reçber, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.
Rüştü Reçber, İspanyolların ve eski takımı Barcelona'nın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Hastanedeyken, Barcelona basın sorumlusu Chema beni sürekli aradı. Başkan Bartemeo'nun da beni merak ettiğini söyledi. Sürekli olarak Barcelona ve İspanya'nın her köşesinden destek mesajları aldım. Bu beni çok mutlu etti, daha güçlü hissettim. Tüm İspanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım en kısa zamanda insanlık olarak bu sorunu aşacağız. İspanya için en iyisini temenni ederim." diye konuştu.
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