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Rüştü Reçber'den önemli açıklama: Barcelona beni aradı

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Giriş Tarihi: 10.04.2020
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RÜŞTÜ REÇBER'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: BARCELONA BENİ ARADI

Covid-19 (koronavirüs) ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören , İspanyolların ve eski takımı 'nın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirtti.

Covid-19 (koronavirüs) ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören , Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

Rüştü Reçber, İspanyolların ve eski takımı 'nın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Hastanedeyken, Barcelona basın sorumlusu Chema beni sürekli aradı. Başkan Bartemeo'nun da beni merak ettiğini söyledi. Sürekli olarak Barcelona ve 'nın her köşesinden destek mesajları aldım. Bu beni çok mutlu etti, daha güçlü hissettim. Tüm İspanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım en kısa zamanda insanlık olarak bu sorunu aşacağız. İspanya için en iyisini temenni ederim." diye konuştu.

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