Fenerbahçe'de sol bek çıkmazı son buluyor
Fenerbahçe'de kronik bir hastalığa dönüşen sol bek eksikliği, önümüzdeki sezon son bulacak. Sarı lacivertli kulüp, sol bek bölgesi için listesine 3 futbolcu ekledi.
Sarı-Lacivertliler'in elinde kalabalık bir liste var. Bu isimlerden en az biri, Hasan Ali'nin durumuna göre belki de ikisi için girişimler başlayacak.
CANER ERKİN BOMBASI
Milli sol bek 6 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra 2016'da bedelsiz olarak İnter'e transfer oldu. Ancak hemen ardından Beşiktaş'a önce kiralandı sonra da bonservisiyle transfer oldu. Caner'in Siyah-Beyazlı ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertliler'e bedelsiz olarak dönme ihtimali bulunuyor. Yönetimin, Caner ve menaceriyle temasa geçtiği öğrenildi. Ancak taraftarlar, Fenerbahçe'den ayrılış şekli ve İnter'e imza atıp sonrasında ezeli rakip Beşiktaş'a gitmesi nedeniyle Caner Erkin'e sıcak bakmıyor.
JOKER OYUNCU ASAMOAH
Kwadwo Asamoah ismi geçen sezon Türk basınını çok meşgul etmişti. Ancak Ganalıyı isteyen takım Galatasaray'dı. Sarı- Kırmızılılar'ın transferinde başarılı olamadığı İnter'in yıldızı için bu kez Fenerbahçe devrede. Asamoah'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak şu anda bile forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, sol beke yapılacak transferle iyice gözden düşecek. Asamoah'ın orta saha ve sol açıkta da oynayabilen joker bir futbolcu olması, önemli bir artı. İnter, Ganalı için görüşmeye hazır. Yönetim, Asamoah'ın menaceri Pastorello ile de ilk teması kurdu.
N'SAKALA GELMEYE HAZIR
Fenerbahçe'nin Süper Lig'den tek sol bek adayı Caner Erkin değil. Sarı-Lacivertli ekip, Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Fabrice N'Skala'yla da yakın temasta. Hatta sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki sol bek ile Kanarya'nın ön sözleşme yaptığı bile iddia edildi. N'Sakala, Alanyaspor'un kontrat uzatma teklifini, "Başka bir takımla anlaştım" diyerek geri çevirdi. Ligi bilmesi, düşük maliyeti ve istikrarlı performansıyla Kongolu futbolcu, Fenerbahçe açısından iyi bir alternatif olabilir. Ancak as sol bek olup olamayacağı gelecek hocaya bağlı.
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