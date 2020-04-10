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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: At yarışları için karar Mayıs ayında verilecek

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI: MAYIS AYINDA KARAR VERİLECEK

ve : "COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek."

ve , COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verileceğini açıkladı.

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Açıklamada şöyle denildi:
"Ülkemizdeki salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

6132 sayılı Kanun'a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti."

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