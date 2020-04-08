Sergen Yalçın Beşiktaş'ın transfer listesini böyle hazırlıyor

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın gelecek dönem omurgasında büyük değişiklikler yapacak. Bunun için şimdiden oyuncu arayışlarına başlayan tecrübeli antrenör ve yardımcıları, ekran başında Wyscout sistemi üzerinden tüm bölgeler için yetenekli oyuncu arıyor.

Beşiktaş'ta yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular koronavirüs salgını yüzünden evlerine kapanırken, transfer arayışlarının internet üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yardımcıları ve scout ekibinin koronavirüs günlerinde tüm bölgeler için yetenekli oyuncu aradıkları ifade edildi.

WYSCOUT PROGRAMINI KULLANIYOR

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar transfer çalışmaları sırasında Wyscout programını kullanıyor. Dünyanın en büyük futbol veritabanı olan Wyscout'ta binlerce futbolcuya ait videolar, istatistikler ve çeşitli tanıtıcı bilgiler bulunuyor.

TRANSFER LİSTESİNİ YAZDI!

Teknik patron Sergen Yalçın ve ekibinin yanı sıra siyah-beyazlı scout ekibinin bir süredir Wyscout üzerinden çok sayıda futbolcu izledikleri belirlendi. Belirli bölgeler üzerine yoğunlaşmayan Yalçın'ın tüm pozisyonlar için yetenekli oyuncular baktığı ve bazı isimleri şimdiden transfer listesine yazdığı ifade edildi.Sözleşmesi biteceklerin yerine...

ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Kartal'da kiralık olarak forma giyen Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng ve Mohamed Elneny'nin sözleşmeleri ligle birlikte bitecek. Sergen Yalçın ve ekibinin özellikle bu oyuncuların boşluğunu dolduracak isimler için çalışma yürüttükleri kaydedildi. Kontratları sezon sonu bitecek olan Gökhan, Caner ve Atiba'nın olası ayrılıkları için de çalışma yapıldığı bildirildi.