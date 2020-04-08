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Corona virüse yakalanan Paolo Maldini'den güzel haber geldi

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Giriş Tarihi: 08.04.2020
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CORONA VİRÜSE YAKALANAN MALDİNİ'DEN GÜZEL HABER GELDİ

'da etkisini bir hayli gösteren ölümcül salgın corona virüs, binlerce insana bulaştı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Maldini'den güzel haber geldi. 'ın efsane savunmacısı virüsü yendi.

'dan corona virüsü (koronavirüsü) müjdesi... efsanesi ve yöneticisi ile beraber oğlu 'nin geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLDİ
Bu üzücü haberin ardından karantina altına alınan her iki isim için de hastanede hummalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve yeniden sağlıklarına kavuşmaları için Çizme'de tüm birimler seferber edilmişti.

İTALYAN BASINI MÜJDEYİ VERDİ
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre, Daniel Maldini'nin semptomları, artık corona virüsü göstermiyor.

TAMAMEN İYİLEŞTİLER
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Paolo Maldini'nin de iyileştiği aktarıldı. Ancak, Milan cephesinden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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