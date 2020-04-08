Corona virüse yakalanan Paolo Maldini'den güzel haber geldi

İtalya'da etkisini bir hayli gösteren ölümcül salgın corona virüs, binlerce insana bulaştı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Maldini'den güzel haber geldi. Milan'ın efsane savunmacısı virüsü yendi.

İtalya'dan corona virüsü (koronavirüsü) müjdesi... Milan efsanesi ve yöneticisi Paolo Maldini ile beraber oğlu Daniel Maldini'nin geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLDİ

Bu üzücü haberin ardından karantina altına alınan her iki isim için de hastanede hummalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve yeniden sağlıklarına kavuşmaları için Çizme'de tüm birimler seferber edilmişti.

İTALYAN BASINI MÜJDEYİ VERDİ

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre, Daniel Maldini'nin semptomları, artık corona virüsü göstermiyor.

TAMAMEN İYİLEŞTİLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Paolo Maldini'nin de iyileştiği aktarıldı. Ancak, Milan cephesinden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.