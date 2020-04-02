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Corona virüsü yenen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama: Yalnız kaldım ve...

Geçtiğimiz günlerde corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşadığı sıkıntılı günleri ilk kez anlattı. Başarılı yönetici yaptığı açıklamada "Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 09:21
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Corona virüsü yenen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama: Yalnız kaldım ve...

Kendisi gibi virüsü kapan eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'la hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 15 gün sonra taburcu oldu.

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Corona virüsü yenen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama: Yalnız kaldım ve...

HANGİ BELİRTİLER VARDI?
Ateş, öksürük, halsizlik vardı. Yani grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman yaşadığınız şeyler. Şikayetlerim devam edince doktoruma başvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yapıldı.

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Corona virüsü yenen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama: Yalnız kaldım ve...

Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu.

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Corona virüsü yenen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama: Yalnız kaldım ve...

ÖNEMLİ OLAN PSİKOLOJİ
Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı. Burada önemli olan insanın psikolojisi.

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Corona virüsü yenen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama: Yalnız kaldım ve...

Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim.