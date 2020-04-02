Corona virüsü yenen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama: Yalnız kaldım ve...

Geçtiğimiz günlerde corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşadığı sıkıntılı günleri ilk kez anlattı. Başarılı yönetici yaptığı açıklamada "Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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