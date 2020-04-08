Real Madrid ve Chelsea Sörloth için kıyasıya yarışta

Dünya devleri Real Madrid ve Chelsea Trabzonspor'un genç golcüsü Sörloth için kıyasıya bir rekabete girdi. Her iki kulüp, bordo mavi forma altında büyük çıkış yakalayan Norveçli golcüyü transfer listesine ekledi.

Trabzonspor'un Norveç'li golcüsü Alexander Sörloth için savaş büyüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Karadeniz ekibinin adeta kahramanı olmuştu.

TRANSFER PİYASASI İYİDEN İYİYE KIZIŞTI

Bordo mavililerin şampiyonluk hasretine son vermek için var gücüyle çalışan ve bunu her seferinde dile getiren Sörloth, diğer yandan da Avrupa transfer piyasasını iyiden iyiye kızıştırmaya başlamış durumda.

SORLOTH İDDİALARI YALANLAMADI

Geleceğine ilişkin yaptığı konuşmalarda kendisine olan ilginin farkında olduğunu ancak Trabzonspor'a bağlılığını dile getiren Norveç'li golcü, daha önce yaptığı konuşmasında Real Madrid'in ilgisini doğrular nitelikte sözler sarf etmişti.

SADECE REAL YOK!

Voetbalnieuws.be adlı internet sitesinde Sörloth'u transfer etmek isteyen takımların bilgileri detaylı olarak verildi.

Sürpriz denilebilecek kulüplerin de yer aldığı listede son tercihin Trabzonspor tarafından verileceği belirtilirken, kulüplerin yanı sıra, kulüp menajerlerinin de Sörloth için büyük bir transfer rekabetine girdiği de bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

"TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ SÖZÜM VAR"

Sörloth, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına önemli bir açıklama yapmış ve transferine ilişkin konuşmuştu.

Norveçli yıldız, yaptığı konuşmada "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowskiile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" ifadelerini kullanmıştı.