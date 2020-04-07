Beşiktaş yönetimi düğmeye bastı!
Corona virüs nedeniyle maddi olarak zor günler geçiren Beşiktaş, takımı düzlüğe çıkarmak için oyuncu maaşlarında indirim yoluna gidiyor. “Kulübü korumak için başka şansımız yok” diyen yöneticiler, özellikle yüksek maaş alanlardan fedakarlık isteyecek.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı. Dünya çapında bir krize yol açan yeni tip koronavirüs salgınını ve yaşanan gelişmeleri değerlendiren başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, maçların oynanmamasından kaynaklanan gelir kaybından ziyade, gelecekte ne olacağının kestirilememesinin kulübü bir yol ayrımına getirdiği görüşünde birleşti.
N'KOUDOU 1.8, DİABY 1.5 MİLYON EURO
Halen yıllık 32 milyon Euro civarında olan futbol takımı maaş bütçesinin düşürülmesinin şart olduğu konusunda fikir birliğine varan başkan Çebi ve kurmayları, özellikle maaşları yüksek olan oyunculardan anlayış bekliyor. Siyah beyazlılarda Domagoj Vida, yıllık net 3 milyon Euro'luk ücretiyle takımın en çok kazanan futbolcusu. Hırvat stoperi, 2.2'şer milyon Euro ile Jeremain Lens, Adem Ljajic, 2.1 milyon Euro ile Burak Yılmaz ve 1.8 milyon Euro ile Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz takip ediyor. En az kazanan isimleri ise, 300'er bin Euro alan Umut Nayir ve Güven Yalçın. Beşiktaş'ta Loris Karius, Pedro Rebocho, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson ve Abdoulay Diaby'nin sözleşmeleri sezon sonu bitiyor.
'UMARIM OYUNCULAR MAAŞLARINDA İNDİRİM YAPMAYI KABUL EDER'
Hürriyet'in haberine göre; Başkan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler öncelikle futbolcularla tek tek görüşerek ücret indirimi ile ilgili fikirlerine alacak ve ondan sonra yol haritası belirleyecek. Sözleşmeleri bitecek olan oyuncular, kulübün önerdiği şartları kabul etmediği takdirde anlaşma yapılmayacak. Yönetici Erdal Torunoğulları, dün DHA'ya verdiği röportajda, "Oyuncuların maaşlarında indirime gidecek misiniz?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:
"Yöneticiler olarak biz kendi aramızda görüşüyoruz. Herkes anlayışla karşılıyor, bunun başka yolu yok. Umarım oyuncular maaşlarında indirime gider. Kulübü korumak zorundayız, başka şansımız yok. Benim, onun, kimsenin egosu söz konusu değil. Birbirimizi kırmadan bu süreci atlatmak zorundayız. Yani milattan önce, milattan sonra vardı ya, artık bundan sonra dünyaya virüsten önce, virüsten sonra diye bakacağız!
KARTAL'IN EN ÇOK KAZANAN 3 İSMİ
-Vida 3 milyon euro · Ljajic 2.2 milyon euro · Lens 2.2 milyon euro
-Burak 2.1 milyon euro · Ruiz 1.8 milyon euro · N'koudou 1.8 milyon euro · Elneny 1.7 milyon euro · Caner 1.5 milyon euro · Gökhan 1.5 milyon euro
-Diaby 1.5 milyon euro · Karıius 1.4 milyon euro · Roco 1.4 milyon euro · Boyd 1.2 milyon euro · Necip 1 milyon euro · Douglas 900 bin euro · Atiba 750 bin euro · Rebocho 700 bin euro · Dorukhan 300 bin euro · Güven 300 bin euro · Umut 300 bin euro.
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