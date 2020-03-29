29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

TFF'den Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.03.2020
ABONE OL
TFF'DEN RÜŞTÜ REÇBER'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

(), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz 'e acil şifalar diliyoruz. Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Barcelona'dan Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı BARCELONA'DAN RÜŞTÜ REÇBER'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Son dakika: Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı! SON DAKİKA: RÜŞTÜ REÇBER'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA