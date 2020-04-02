Atletico Madrid'den yüzde 70'lik maaş indirimi
Koronavirüsle mücadele kapsamında Atletico Madrid teknik heyeti ve futbolcular, yüzde 70'lik maaş indirimini kabul etti. Yapılan görüşmeler sonrası kulübün teklifi kabul görürken alınan kararın kulübün ve personelin ekonomik olarak etkilenmemesi için iki plan üzerinde yapıldığı ifade edildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik heyet ve futbolcular, yüzde 70'lik maaş indirimini kabul etti.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını spor camiasını da etkisi altına aldı. İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, teknik heyet ve futbolculara yüzde 70'lik maaş indirimi teklit etti.
Yapılan görüşmeler sonrası kulübün teklifi kabul görürken alınan kararın kulübün ve personelin ekonomik olarak etkilenmemesi için iki plan üzerinde yapıldığı ifade edildi.
Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, ilk plana göre kadın ve erkek takımlarındaki futbolcular ile teknik ekibin maaşında yüzde 70'lik kesinti yapılacağı, ikinsi planda ise kulüpte çalışan 430 personelin maaşının yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılanacağı bildirildi.
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