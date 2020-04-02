02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Frank Boya'dan Trabzonspor'a yeşil ışık

Frank Boya'dan Trabzonspor'a yeşil ışık

SPOR
Giriş Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
FRANK BOYA'DAN TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK

Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Hüseyin Çimşir’in keşfettiği Boya için yönetim ilk temaslara başladı, oyuncu cephesinden olumlu yanıt alındı.

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor Yönetimi, özellikle kontratı bitecek oyuncular konusunda erken davranıyor. Bonservis maliyeti olmayan, potansiyelli futbolcuları kaçırmak istemeyen Bordo-Mavililer'in radarındaki isimlerden biri de . Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bizzat keşfettiği 23 yaşındaki önlibero, Obi Mikel'in yerine düşünülüyor. Oyunun defansif kısmında çok etkili olan Boya, 1.90'lık boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

28 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST
Belçika'nın Mouscron kulübünde görev yapan Boya, bu sezon 28 lig maçına çıktı. 2 gol, 1 asistlik de skor istatistiği yakaladı. Lige verilen arada harekete geçen yönetim, oyuncu cephesiyle ilk temaslara başladı. Boya'nın Trabzonspor'un ilgisine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken, taraflar arasındaki görüşmeler çok yeni. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte maddi detaylar dahil pek çok şey menajeriyle konuşulacak.

"COME TO TRABZONSPOR"
Ancak şimdiden Trabzonsporlu taraftarlar da transfer operasyonuna başladı! Frank Boya'nın sosyal medya hesaplarına "Come to Trabzonspor" mesajları bırakan Bordo- Mavililer, genç oyuncuya "Trabzon'a gelecek misin" sorusunu da yöneltti. Boya ise, "Şimdilik bir şey söyleyemem. Göreceğiz. Ne olacağını Tanrı biliyor" cevabıyla bir anlamda Trabzonspor ile olan transfer flörtünü doğruladı.

SONG KEFİL OLDU
Frank Boya konusunda uzun süredir araştırmalarını sürdüren Trabzonspor Kulübü, eski bir dosttan da bilgi aldı: . 2008-2010 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen Song'a, vatandaşı Boya soruldu. Kamerun Milli Takımı'nın efsanelerinden olan Song'un Frank Boya için oldukça iyi referanslar verdiği öğrenildi. da çağrılan Boya'nın geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Song, bir anlamda genç yıldıza kefil oldu.

Trabzonspor'un gözdesi Frank Boya hakkında övgü dolu sözler: Duvar gibi... TRABZONSPOR'UN GÖZDESİ FRANK BOYA HAKKINDA ÖVGÜ DOLU SÖZLER: DUVAR GİBİ...
İşte Trabzonspor'un yeni hamlesi: Frank Boya İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ HAMLESİ: FRANK BOYA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA