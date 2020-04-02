Beşiktaş'ın B planı gençler! Sergen Yalçın nakış gibi işliyor
Ekonomik olarak zor zamanlardan geçen Beşiktaş yönetiminin imdadına Sergen Yalçın yetişti. Tecrübeli hoca takımın alt yapısında oynayan 9 önemli ismi takibe aldı. Yalçın önümüzdeki sezon gençlere bol bol forma verecek.
Corona virüsten dolayı Süper Lig'in ertelenmesi sebebiyle içinde bulunduğu maddi sıkıntılar daha da büyük boyuta ulaşan Siyah-Beyazlı yönetim, alt yapıya dönüş projesine hız verdi. Ekonomik dar boğazdan dolayı gelecek sezonda transfere yeterli bütçeyi ayırması mümkün gözükmeyen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la video konferans yöntemiyle bir araya gelerek alt yapıdaki oyuncular hakkında görüştü. A takıma genç oyuncuları alma projesine sıcak bakan Sergen Yalçın'ın, U17 ve U19 ekiplerinden yakından takip ettiği 9 oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi.
GELECEĞİN 11'İNE HAZIRLAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın belirlediği listedeki isimler de belli oldu. Genç teknik adamın, takımın gelecekte omurgasını oluşturacak isimleri; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Halil Duman, İlkay İşler, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün ve Almos Kaan Kalafat olarak belirlediği bildirildi. Yeni sezonda hem düşük maliyetli bir ekip oluşturmak hem de takımı gençleştirmeyi planlayan Yalçın'ın, çoğunluğu zaman zaman A takımla idmanlara hatta maçlara çıkan oyuncuları geliştirip sonrasında ilk 11'e yerleştirmeyi amaçladığı belirtildi. Yalçın'ın, bu isimlerin çalışmalarını yardımcıları aracılığıyla takip ettirdiği bildirildi.
Ersin Destanoğlu: 7 yıldır Beşiktaş'ta. Loris Karius ve Utku Yuvakuran'ın ardından A Takım'ın üçüncü kalecisi konumunda bulunuyor.
Kerem Kalafat: Bu sezon A Takım'da 2 karşılaşmada görev yaptı. Geleceğin Gökhan Gönül'ü olarak görülüyor.
Rıdvan Yılmaz: 10 yıldır Beşiktaş'ta. A Takım'da 2 maçta forma giydi. Rebocho'nun gidişi sonrası Caner'in 1 numaralı alternatifi olacak.
Erdoğan Kaya: Bu sezon Siyah-Beyazlılar'la 3 karşılaşmaya çıkıp 1 gol kaydetti. Yeni sezona özel olarak hazırlanıyor.
Halil Duman: 5 Yıldır Beşiktaş'ta. Kara Kartal'ın U-19 takımında forma giyiyor. Gelecek için güven veren futbolcular arasında...
İlkay İşler: 7 Yıldır Beşiktaş'ta. Hücum hattında birçok bölgede forma giyebiliyor. Sergen Yalçın'ın özellikle takip ettiği isimlerden...
Emre Yıldız: 2013'te lisansı çıkarıldı. 2015'te Beylerbeyispor'a gönderildi. 2017'den beri aralıksız Beşiktaş forması giyiyor.
Oğuzhan Akgün: 2013'te lisansı çıkarıldı. 2019'da İstanbulspor'a kiralık olarak gönderildi, geri döndü. 2 sezon önce U19'da 28 maçta 25 gol attı.
Almos Kaan Kalafat: 7 yıldır Beşiktaş'ta. U19 Ligi'nde bu sezon 12 golle gol kralı konumunda. U19 Macaristan Milli Takımı'nda forma giyiyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Radamel Falcao kulübe arkasını döndü!
- Corona virüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu!
- Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı
- Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den güzel haber!
- Mane Liverpool'dan ayrılacak mı?
- Nürnberg'e kiralanan Michael Frey hakkında flaş iddia!
- UEFA'dan Finansal Fair Play kararı!
- Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de kalacak mı? Karar verildi
- Badou Ndiaye'den ülkesine koronavirüs desteği
- Wimbledon koronavirüs nedeniyle iptal edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
- CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
- Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var?