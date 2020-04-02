02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ın B planı gençler! Sergen Yalçın nakış gibi işliyor

Beşiktaş'ın B planı gençler! Sergen Yalçın nakış gibi işliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'IN B PLANI GENÇLER! YALÇIN NAKIŞ GİBİ İŞLİYOR

Ekonomik olarak zor zamanlardan geçen Beşiktaş yönetiminin imdadına yetişti. Tecrübeli hoca takımın alt yapısında oynayan 9 önemli ismi takibe aldı. Yalçın önümüzdeki sezon gençlere bol bol forma verecek.

Corona virüsten dolayı 'in ertelenmesi sebebiyle içinde bulunduğu maddi sıkıntılar daha da büyük boyuta ulaşan Siyah-Beyazlı yönetim, alt yapıya dönüş projesine hız verdi. Ekonomik dar boğazdan dolayı gelecek sezonda transfere yeterli bütçeyi ayırması mümkün gözükmeyen yönetim, teknik direktör 'la video konferans yöntemiyle bir araya gelerek alt yapıdaki oyuncular hakkında görüştü. A takıma genç oyuncuları alma projesine sıcak bakan Sergen Yalçın'ın, U17 ve U19 ekiplerinden yakından takip ettiği 9 oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi.

GELECEĞİN 11'İNE HAZIRLAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın belirlediği listedeki isimler de belli oldu. Genç teknik adamın, takımın gelecekte omurgasını oluşturacak isimleri; , Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Halil Duman, İlkay İşler, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün ve olarak belirlediği bildirildi. Yeni sezonda hem düşük maliyetli bir ekip oluşturmak hem de takımı gençleştirmeyi planlayan Yalçın'ın, çoğunluğu zaman zaman A takımla idmanlara hatta maçlara çıkan oyuncuları geliştirip sonrasında ilk 11'e yerleştirmeyi amaçladığı belirtildi. Yalçın'ın, bu isimlerin çalışmalarını yardımcıları aracılığıyla takip ettirdiği bildirildi.

Ersin Destanoğlu: 7 yıldır Beşiktaş'ta. Loris Karius ve Utku Yuvakuran'ın ardından A Takım'ın üçüncü kalecisi konumunda bulunuyor.

Kerem Kalafat: Bu sezon A Takım'da 2 karşılaşmada görev yaptı. Geleceğin 'ü olarak görülüyor.

Rıdvan Yılmaz: 10 yıldır Beşiktaş'ta. A Takım'da 2 maçta forma giydi. Rebocho'nun gidişi sonrası Caner'in 1 numaralı alternatifi olacak.

Erdoğan Kaya: Bu sezon Siyah-Beyazlılar'la 3 karşılaşmaya çıkıp 1 gol kaydetti. Yeni sezona özel olarak hazırlanıyor.

Halil Duman: 5 Yıldır Beşiktaş'ta. 'ın U-19 takımında forma giyiyor. Gelecek için güven veren futbolcular arasında...

İlkay İşler: 7 Yıldır Beşiktaş'ta. Hücum hattında birçok bölgede forma giyebiliyor. Sergen Yalçın'ın özellikle takip ettiği isimlerden...

Emre Yıldız: 2013'te lisansı çıkarıldı. 2015'te Beylerbeyispor'a gönderildi. 2017'den beri aralıksız Beşiktaş forması giyiyor.

Oğuzhan Akgün: 2013'te lisansı çıkarıldı. 2019'da İstanbulspor'a kiralık olarak gönderildi, geri döndü. 2 sezon önce U19'da 28 maçta 25 gol attı.

Almos Kaan Kalafat: 7 yıldır Beşiktaş'ta. U19 Ligi'nde bu sezon 12 golle gol kralı konumunda. U19 Macaristan Milli Takımı'nda forma giyiyor

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA