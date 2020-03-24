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İşte Trabzonspor'un yeni hamlesi: Frank Boya

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ HAMLESİ: FRANK BOYA

teknik direktörü 'in takımdan ayrılmasıyla birlikte, bu bölge için oyuncu arayışlarına başladı. Çimşir'in uzun süredir Mouscron kulübünün ön liberosu ’yı takip ettiği ortaya çıktı. Daha önce ’da görev yaptığı süreçte Badou Ndiaye’yi keşfedip ’ten getiren başarılı hoca, Boya’yı da yazın Trabzonspor’a kazandırabilir. Üstelik oyuncunun sözleşmesi de bitiyor.

Liglerin ertelenmesinin ardından transfer çalışmalarına ağırlık verdi... Öncelikli arayış orta saha için.

HÜSEYİN ÇİMŞİR UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR
'in sürpriz vedası sonrası Bordo-Mavililer bu boşluğu doldurmak amacında. Gündeme gelen ilk isim Kanga. Bu konuda Trabzonspor tüm şartları zorlayacak. Ancak Kanga listedeki tek aday değil. Radardaki oyunculardan birinin de olduğu ortaya çıktı. uzun süredir önliberoyu takip ediyor. Maçlarını izlettiriyor, kendisi de kasetlerini detaylı olarak mercek altına alıyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK
Daha önce 'da yardımcı antrenörlük yaptığı süreçte Badou Ndiaye'yi keşfeden Çimşir, yıldız futbolcuyu Osmanlıspor'a kazandırmıştı. 2015'te Başkent ekibi, 'in Bodo/Glimt kulübüne sadece 350 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Osmanlıspor 2 sene sonra ise 9 milyon Euro'ya Ndiaye'yi 'a satmıştı. Frank Boya da, Hüseyin hocanın bulduğu yeni Ndiaye olabilir ve ilerleyen süreçte Fırtına'ya ciddi bonservis getirebilir. 23 yaşındaki futbolcunun en büyük avantajı da, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması.

TAM BİR SAVAŞÇI
23 yaşındaki Frank Boya, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Özellikle işin savunma boyutunda oldukça başarılı olan Kamerunlu futbolcu, ülkesinin milli takımına da çağrılıyor. Bu sezon toplam 30 resmi maça çıkan Boya, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan Frank Boya, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

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