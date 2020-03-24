İşte Trabzonspor'un yeni hamlesi: Frank Boya
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir Obi Mikel'in takımdan ayrılmasıyla birlikte, bu bölge için oyuncu arayışlarına başladı. Çimşir'in uzun süredir Mouscron kulübünün ön liberosu Frank Boya’yı takip ettiği ortaya çıktı. Daha önce Osmanlıspor’da görev yaptığı süreçte Badou Ndiaye’yi keşfedip Norveç’ten getiren başarılı hoca, Boya’yı da yazın Trabzonspor’a kazandırabilir. Üstelik Kamerunlu oyuncunun sözleşmesi de bitiyor.
Liglerin ertelenmesinin ardından Trabzonspor transfer çalışmalarına ağırlık verdi... Öncelikli arayış orta saha için.
HÜSEYİN ÇİMŞİR UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR
Obi Mikel'in sürpriz vedası sonrası Bordo-Mavililer bu boşluğu doldurmak amacında. Gündeme gelen ilk isim Kanga. Bu konuda Trabzonspor tüm şartları zorlayacak. Ancak Kanga listedeki tek aday değil. Radardaki oyunculardan birinin de Frank BOya olduğu ortaya çıktı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir uzun süredir Kamerunlu önliberoyu takip ediyor. Maçlarını izlettiriyor, kendisi de kasetlerini detaylı olarak mercek altına alıyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK
Daha önce Osmanlıspor'da yardımcı antrenörlük yaptığı süreçte Badou Ndiaye'yi keşfeden Çimşir, yıldız futbolcuyu Osmanlıspor'a kazandırmıştı. 2015'te Başkent ekibi, Norveç'in Bodo/Glimt kulübüne sadece 350 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Osmanlıspor 2 sene sonra ise 9 milyon Euro'ya Ndiaye'yi Galatasaray'a satmıştı. Frank Boya da, Hüseyin hocanın bulduğu yeni Ndiaye olabilir ve ilerleyen süreçte Fırtına'ya ciddi bonservis getirebilir. 23 yaşındaki futbolcunun en büyük avantajı da, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması.
TAM BİR SAVAŞÇI
23 yaşındaki Frank Boya, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Özellikle işin savunma boyutunda oldukça başarılı olan Kamerunlu futbolcu, ülkesinin milli takımına da çağrılıyor. Bu sezon toplam 30 resmi maça çıkan Boya, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan Frank Boya, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.
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