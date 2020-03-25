Trabzonspor'un gözdesi Frank Boya hakkında övgü dolu sözler: Duvar gibi...
Trabzonspor'da Obi Mikel'den sonra orta sahaya düşünülen genç futbolcu Frank Boya, güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkıyor. Bordo mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir tarafından bizzat takip edilen oyuncu hakkında konuşan eski Beşiktaşlı Beck "İşin savunma yönünde alanları çok iyi kapatıyor, adeta bir duvar gibi. Hırslı bir futbolcu ve bunu saha içindeki karakteriyle de gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve şimdilerde kariyerini Belçika'nın KAS Eupen takımında sürdüren Andreas Beck, Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Frank Boya hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
ALANLARI ÇOK İYİ KAPATIYOR VE ADETA BİR DUVAR ÖRÜYOR
Boya, 1.90cm'lik boyuyla fizik olarak son derece güçlü bir oyuncu. Mücadelenin yüksek olduğu Belçika Ligi'nde takımı için adeta altın değerinde bir isim. İşin savunma yönünde alanları çok iyi kapatıyor ve adeta bir duvar örüyor. Son derece savaşcı ve tam bir takım oyuncusu. Hırsını, saha içindeki karakteriyle de net bir şekilde gösteriyor.
TOP KAPMA KONUSUNDA OLDUKÇA BAŞARILI
Hücum oyuncularının peşini bırakmaz, top kapma konusunda oldukça başarılı. Bu özelliğiyle de defansa güven veriyor.Beck'e, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Belçika'nın Mouscron kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Frank Boya'nın yanı sıra, futbolsuz geçen günlerini de sorduk. Şimdi söz, Alman oyuncuda: "Aynı ligde forma giydiğimiz Frank Boya, Belçika'nın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Fizik olarak son derece güçlü bir futbolcu ve savunmaya dönük orta saha olarak oynuyor. Yaklaşık 1.90 cm boylarında ve mücadele gücünün oldukça yüksek olduğu Belçika Ligi'nde bu açıdan adeta altın değerinde bir isim."
LİGİN EN İYİLERİ ARASINDA
"Eupen formasıyla ona karşı şu ana kadar 2 maç yaptım ve son derece zor karşılaşmalar oynadık. İşin savunma yönünde alanları çok iyi kapatıyor, adeta bir duvar gibi. Hırslı bir futbolcu ve bunu saha içindeki karakteriyle de gösteriyor. Kendi pozisyonunda bana göre ligin en iyileri arasında yer alıyor. Belçika'da orta saha pozisyonu çok önemlidir ve Boya da bu açıdan Mouscron için çok önemli bir futbolcu. Savaşcı ve takım oyuncusu. Hücum oyuncularının peşini bırakmayan bir stili var ve topu kapmak konusunda oldukça başaralı. Bir bakıma defansına da büyük güven veriyor. Alanları kapatıyor, top kapıyor. Sonuç olarak onu, özellikle savunma futbolunda son derece faydalı bir oyuncu olarak görüyorum."
Kaynak: Fanatik
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'in durumu ne olacak? Başkan açıkladı
- Galatasaray'da yeni koronavirüs paniği!
- Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı
- Beşiktaş'ta test sonuçları negatif çıktı
- Göksel Gümüşdağ koronavirüs testi yaptırdı
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
- Bundesliga için 30 Nisan'a kadar erteleme talebi
- Fatih Terim corona virüs tehlikesini gün gün böyle anlattı
- Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
- Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Vida devrede
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
- Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı
- Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....