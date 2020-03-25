Trabzonspor'un gözdesi Frank Boya hakkında övgü dolu sözler: Duvar gibi...

Trabzonspor'da Obi Mikel'den sonra orta sahaya düşünülen genç futbolcu Frank Boya, güçlü fiziği ve tekniği ile öne çıkıyor. Bordo mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir tarafından bizzat takip edilen oyuncu hakkında konuşan eski Beşiktaşlı Beck "İşin savunma yönünde alanları çok iyi kapatıyor, adeta bir duvar gibi. Hırslı bir futbolcu ve bunu saha içindeki karakteriyle de gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve şimdilerde kariyerini Belçika'nın KAS Eupen takımında sürdüren Andreas Beck, Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Frank Boya hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





ALANLARI ÇOK İYİ KAPATIYOR VE ADETA BİR DUVAR ÖRÜYOR

Boya, 1.90cm'lik boyuyla fizik olarak son derece güçlü bir oyuncu. Mücadelenin yüksek olduğu Belçika Ligi'nde takımı için adeta altın değerinde bir isim. İşin savunma yönünde alanları çok iyi kapatıyor ve adeta bir duvar örüyor. Son derece savaşcı ve tam bir takım oyuncusu. Hırsını, saha içindeki karakteriyle de net bir şekilde gösteriyor.





TOP KAPMA KONUSUNDA OLDUKÇA BAŞARILI

Hücum oyuncularının peşini bırakmaz, top kapma konusunda oldukça başarılı. Bu özelliğiyle de defansa güven veriyor.Beck'e, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Belçika'nın Mouscron kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Frank Boya'nın yanı sıra, futbolsuz geçen günlerini de sorduk. Şimdi söz, Alman oyuncuda: "Aynı ligde forma giydiğimiz Frank Boya, Belçika'nın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Fizik olarak son derece güçlü bir futbolcu ve savunmaya dönük orta saha olarak oynuyor. Yaklaşık 1.90 cm boylarında ve mücadele gücünün oldukça yüksek olduğu Belçika Ligi'nde bu açıdan adeta altın değerinde bir isim."

LİGİN EN İYİLERİ ARASINDA

"Eupen formasıyla ona karşı şu ana kadar 2 maç yaptım ve son derece zor karşılaşmalar oynadık. İşin savunma yönünde alanları çok iyi kapatıyor, adeta bir duvar gibi. Hırslı bir futbolcu ve bunu saha içindeki karakteriyle de gösteriyor. Kendi pozisyonunda bana göre ligin en iyileri arasında yer alıyor. Belçika'da orta saha pozisyonu çok önemlidir ve Boya da bu açıdan Mouscron için çok önemli bir futbolcu. Savaşcı ve takım oyuncusu. Hücum oyuncularının peşini bırakmayan bir stili var ve topu kapmak konusunda oldukça başaralı. Bir bakıma defansına da büyük güven veriyor. Alanları kapatıyor, top kapıyor. Sonuç olarak onu, özellikle savunma futbolunda son derece faydalı bir oyuncu olarak görüyorum."



Kaynak: Fanatik