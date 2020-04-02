Galatasaray'da kabus yeniden başlıyor
Galatasaray'ın başı kiralık gönderdiği oyuncularıyla belada. Sarı kırmızılı takımda hayal kırıklığı yaşatan Babel, Diagne ve Ozornwafor kiralık olarak gittikleri takımlarda bekleneni veremedi. Babel'in Ajax ile olan sözleşmesi feshedilirken, Diagne Clubb Brugge'de forma şansı bulamıyor. Sarı Kırmızılı yöneticiler duruma çözüm bulmaya çalışıyorlar. Fatih Terim'in kararı da bu noktada belirleyici olacak.
Corona virüs nedeniyle ertelenen sezonun ne olacağına yönelik bekleyiş de sürerken, Galatasaray'da kiralıktan dönecek futbolcular baş ağrıtacak. Ajax'a giden Ryan Babel, Club Brugge'deki Mbaye Diagne ve Almeria'daki Valentine Ozornwafor gibi isimlerin dönüşü, sportif ve maddi açıdan sıkıntılara gebe görünüyor.
BABEL 2.5 MİLYON EURO ALACAK
Sezonun tamamlanması beklenmeden Ajax'ın, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetmesi konuyu daha sıcak hale getirdi. Hollanda ekibinde sonraki yıllar da oynamaya devam etmesi yönünde bir beklenti oluşan deneyimli ismin, mart sonunu görememesi hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmesinin 2022'ye kadar devam ettiği Galatasaray'a dönecek Hollandalı oyuncu, Fatih Terim'in planları arasında yer almaması nedeniyle yıllık 2.5 milyon euroluk ücretiyle de ekonomik bir zorluğa neden olacak.Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor
BAŞ AĞRITACAKLAR
Süper Lig'de gol kralı olduğu sezonun ardından Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, burada literatüre geçecek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cim Bom'un gelecek sezon kadrosunda da yer alması beklenmeyen futbolcu, kendisi için verilen 10 milyon euro bonservisin yanında 2.35 milyon euroluk yıllık ücretiyle de, Babel gibi her iki açıdan baş ağrıtmaya aday gözüküyor.
OZORNWAFOR TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Milliyet'in haberine göre; Enyimba kulübünden alınan sürpriz transfer Ozornwafor da, beklediğini bulamadığı bir sezon geçirdi. İspanya'nın Almeria ekibine gönderilen oyuncu La Liga2'de sadece 3 maçta forma giyebildi, kupada oynadığı tek maçta bir gol attı. 20 yaşındaki oyuncunun diğer 2 isimden farkı, 125 bin euroluk cüzi yıllık kazancı olarak dikkat çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Mane Liverpool'dan ayrılacak mı?
- UEFA'dan Finansal Fair Play kararı!
- Badou Ndiaye'den ülkesine koronavirüs desteği
- Beşiktaş'ın B planı gençler! Yalçın nakış gibi işliyor
- Wimbledon koronavirüs nedeniyle iptal edildi
- Radamel Falcao kulübe arkasını döndü!
- Corona virüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu!
- Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı
- Frank Boya'dan Trabzonspor'a yeşil ışık
- Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den güzel haber!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
- CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları