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Galatasaray'da kabus yeniden başlıyor

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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GALATASARAY'DA KABUS YENİDEN BAŞLIYOR

'ın başı kiralık gönderdiği oyuncularıyla belada. Sarı kırmızılı takımda hayal kırıklığı yaşatan Babel, Diagne ve Ozornwafor kiralık olarak gittikleri takımlarda bekleneni veremedi. Babel'in Ajax ile olan sözleşmesi feshedilirken, Diagne Clubb Brugge'de forma şansı bulamıyor. Sarı Kırmızılı yöneticiler duruma çözüm bulmaya çalışıyorlar. 'in kararı da bu noktada belirleyici olacak.

Corona virüs nedeniyle ertelenen sezonun ne olacağına yönelik bekleyiş de sürerken, 'da kiralıktan dönecek futbolcular baş ağrıtacak. Ajax'a giden , 'deki ve Almeria'daki Valentine Ozornwafor gibi isimlerin dönüşü, sportif ve maddi açıdan sıkıntılara gebe görünüyor.

BABEL 2.5 MİLYON EURO ALACAK
Sezonun tamamlanması beklenmeden Ajax'ın, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetmesi konuyu daha sıcak hale getirdi. ekibinde sonraki yıllar da oynamaya devam etmesi yönünde bir beklenti oluşan deneyimli ismin, mart sonunu görememesi hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmesinin 2022'ye kadar devam ettiği Galatasaray'a dönecek Hollandalı oyuncu, 'in planları arasında yer almaması nedeniyle yıllık 2.5 milyon euroluk ücretiyle de ekonomik bir zorluğa neden olacak.Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor

BAŞ AĞRITACAKLAR
'de gol kralı olduğu sezonun ardından Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, burada literatüre geçecek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 'un gelecek sezon kadrosunda da yer alması beklenmeyen futbolcu, kendisi için verilen 10 milyon euro bonservisin yanında 2.35 milyon euroluk yıllık ücretiyle de, Babel gibi her iki açıdan baş ağrıtmaya aday gözüküyor.

OZORNWAFOR TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Milliyet'in haberine göre; Enyimba kulübünden alınan sürpriz transfer Ozornwafor da, beklediğini bulamadığı bir sezon geçirdi. 'nın Almeria ekibine gönderilen oyuncu La Liga2'de sadece 3 maçta forma giyebildi, kupada oynadığı tek maçta bir gol attı. 20 yaşındaki oyuncunun diğer 2 isimden farkı, 125 bin euroluk cüzi yıllık kazancı olarak dikkat çekiyor.

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