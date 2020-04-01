Dünyanın gözü burada! Futbolda karar günü
Corona virüs nedeniyle çıkmaza giren dünya futbolunda karar günü.UEFA, bugün öğlen saatlerinde tüm federasyon temsilcileriyle ikinci kez video konferans gerçekleştirecek. Görüşmede, Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınması bekleniyor.
Avrupa futbolunun patronu UEFA, bir kez daha kendisine bağlı 55 ülke federasyonu temsilcileri ve paydaşlarıyla bugün öğlen saatlerinde video konferans üzerinden toplantı yapacak..
TÜM KONULAR MASADA OLACAK
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in önderlik edeceği görüşmede 2 hafta önceki toplantıdan sonra yaşanan gelişmeler, yerel liglerin başlangıç tarihleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezonun kalan karşılaşmaları, milli maçlar, oyuncu sözleşmeleri ve transfer dönemleri masaya yatırılacak.
ORTAK BİR YOK HARİTASI BELİRLENECEK
Bilindiği gibi UEFA, hem maç tarihleri hem de gündemdeki diğer konuların çözümü için iki çalışma grubu oluşturmuştu. Bu grupların yaptıkları çalışmaları da federasyonlarla paylaşacağı ve ortak bir yol haritası çizileceği bildirildi.
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