01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Dünyanın gözü burada! Futbolda karar günü

SPOR
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
DÜNYANIN GÖZÜ BURADA! FUTBOLDA KARAR GÜNÜ

Corona virüs nedeniyle çıkmaza giren dünya futbolunda karar günü., bugün öğlen saatlerinde tüm federasyon temsilcileriyle ikinci kez video konferans gerçekleştirecek. Görüşmede, futbolunun geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınması bekleniyor.

futbolunun patronu , bir kez daha kendisine bağlı 55 ülke federasyonu temsilcileri ve paydaşlarıyla bugün öğlen saatlerinde video konferans üzerinden toplantı yapacak..

TÜM KONULAR MASADA OLACAK
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in önderlik edeceği görüşmede 2 hafta önceki toplantıdan sonra yaşanan gelişmeler, yerel liglerin başlangıç tarihleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezonun kalan karşılaşmaları, milli maçlar, oyuncu sözleşmeleri ve transfer dönemleri masaya yatırılacak.

ORTAK BİR YOK HARİTASI BELİRLENECEK
Bilindiği gibi UEFA, hem maç tarihleri hem de gündemdeki diğer konuların çözümü için iki çalışma grubu oluşturmuştu. Bu grupların yaptıkları çalışmaları da federasyonlarla paylaşacağı ve ortak bir yol haritası çizileceği bildirildi.

Son dakika: UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! İşte üç seçenek var SON DAKİKA: UEFA BAŞKANI CEFERİN AÇIKLADI! İŞTE ÜÇ SEÇENEK VAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA