Emre Belözoğlu futbolu bırakacak mı?

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen birçok genç oyuncuya taş çıkartıyor. Yeniden Fenerbahçe formasını giyen 39 yaşındaki milli oyuncunun en büyük hayali, sarı lacivertli formayla şampiyonluk yaşayıp 4. yıldızı takmak ve EURO 2020'de ay-yıldızlı formayı giymekti. Şampiyonluk hayal oldu, koronavirüs nedeniyle EURO 2020 1 yıl ertelendi. Bu gelişmeler sonrası gözler, iki hedefine de ulaşamayan Emre’ye çevrildi.

Emre Belözoğlu, 2015 yılında Fenerbahçe'den son derece buruk bir şekilde ayrılmıştı. O dönemde 34 yaşındayken 'yaşlı' olduğu gerekçesiyle gönderilen tecrübeli futbolcu, Başakşehir'de 4 sene boyunca üst düzey bir performans sergiledi. Sezon başında yıldız futbolcuya Fenerbahçe'de yarım kalan işini bitirip hayalini gerçekleştirme fırsatı geldi ve Sarı-Lacivertliler'e geri döndü.

HAYALLERE RÖTAR

Emre'nin hayali, futbola Çubuklu formayla son bir şampiyonlu yaşayıp 4. yıldızı takarak ardından Ay-Yıldızlı formayı son kez EURO 2020'de terleterek veda etmekti. Bu yolda her şey güzel de başladı. Ancak Fenerbahçe, ligde son 7 maçını kazanamayarak şampiyonluk yarışına havlu attı. İlk hayali böylece suya düşen Emre, bir darbe de koronavirüs nedeniyle EURO 2020'nin 1 sene ertelenmesiyle yedi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası akıllara, "Emre Belözoğlu jübile kararını gözden geçirir mi?" sorusu geldi.

MENTAL YORGUNLUK

Kariyerini noktaladıktan sonra ailesiyle bir toplantı yapmayı planlayan Emre; Fenerbahçe ya da Milli Takım'da teknik ya da idari bir görev üstlenecekti. Kendisine çok iyi bakan yıldız futbolcu, 39 yaşında olmasına rağmen 1 sene daha oynayabilecek fiziki kapasiteye sahip. Ancak işin psikolojik boyutu da var. Mental anlamda fazlasıyla yorulan Emre'nin bu nedenle devam etmeye pek sıcak bakmadığı, ailesinin de bırakması görüşünde olduğu iddia edildi. Başarılı oyuncu son kararını, salgın nedeniyle ara verilen 2019-20 sezonu bittikten sonra verecek.

İHTİYAR DELİKANLILAR

Tüm dünyada futbolu bırakma yaşı artık iyice arttı. Kendine iyi bakan oyuncular, ilerleyen yaşlarına rağmen üst seviyede mücadele etmeye devam ediyor. İşte bunlara birkaç örnek...

Gianluigi Buffon / Kaleci-42 yaşında / Juventus

"Koleksiyonumda Enrico Chiesa ve oğlu (Federico), Lillina Thuram ve oğlunun (Marcus) ve George Weah ile oğlunun (Timothy) formaları vardı. Artık Paolo Maldini ve oğlunun (Daniel) da oldu. Artık torunlarını bekliyorum!" İtalyan file bekçisi 13 Şubat'ta Milan ile oynadıkları maçtan sonra bunları söylemişti. 40 yaşında PSG'ye transfer olup 41 yaşında Juventus'a geri dönen Buffon, yaşın futbol için önemli olmadığının en önemli örneği.

Claudio Pizarro / Forvet-41 yaşında / W.Bremen

Kariyerinde sayısız başarılan olan Pizarro, Perulu olmasına rağmen futbol hayatının 20 senesini Almanya'da geçirdi. 1999'da Werder Bremen'e transfer olan 41 yaşındaki forvet, 1 sezonluk Chelsea macerası dışında farklı dönemlerde Bayern Münih, Köln ve Werder Bremen formaları giydi. 2018'de Bremen'e transfer olurken 39 yaşındaydı! Pizarro, bu sezon 15 maçta süre aldı. Tecrübeli golcü sezon sonunda bırakacak...

Zlatan İbrahimoviç/ Forvet-38 yaşında / Milan

Fanatik'in haberine göreFutbol dünyasının ikonlaşan isimlerinden biri olan Zlatan İbrahimoviç, sahaya çıktığında yaşın sadece sayıdan ibaret olduğunun en güzel bir başka örneği. 35 yaşında Manchester United forması giyerken dizinden çok ciddi bir sakatlık yaşayıp 9 ay sahalardan uzak kalsa da futbola geri dönecek kadar hırslı; 38 yaşındayken Milan'a kurtarıcı olarak dönecek kadar da formda bir oyuncu. İbra, bu anlamda gençler için tam bir idol.