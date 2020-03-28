Son dakika: UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! İşte üç seçenek var

"PADEMİNİN KİMSE NE ZAMAN BİTECEĞİNİ BİLMİYOR"

"Kimse bu pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyor. Bizim A, B ve C planlarımız var." ifadelerini kullanan Ceferin, kulüp ve lig yöneticileriyle görüştüklerini ancak şu an beklemek durumunda olduklarını kaydetti.

Sezonunun yeniden oynanmaya başladığında bütün maçların seyircisiz oynanmasını düşünmenin güç olduğunu dile getiren UEFA Başkanı, "Ama şu an seyircili mi seyircisiz mi olacak, bunu bilemiyoruz. Eğer bir alternatif olmazsa şampiyonaları tamamlayabilmek için belki böylesi de iyi olabilir." şeklinde görüş belirtti.