Son dakika: UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! İşte üç seçenek var Son dakika haberi... UEFA Başkanı Ceferin, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglere ilişkin, "Üç seçenek var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen sezon kaybedilmiş olacak." dedi. Giriş Tarihi: 28.03.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 17:42
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonundan başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini belirtti.
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica gazetesine konuşan Ceferin, dramatik bir dönemden geçtiklerini şu aşamada sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade etti.
UEFA Başkanı, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, "Üç seçenek var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen sezon kaybedilmiş olacak. Ya da bir sonraki sezonu daha geç başlatmak koşuluyla yeni sezonun başlayacağı tarih de olabilir. Ligler ve kulüpler için en iyi çözüm hangisi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"PADEMİNİN KİMSE NE ZAMAN BİTECEĞİNİ BİLMİYOR"
"Kimse bu
ne zaman biteceğini bilmiyor. Bizim A, B ve C planlarımız var." ifadelerini kullanan pandeminin , kulüp ve lig yöneticileriyle görüştüklerini ancak şu an beklemek durumunda olduklarını kaydetti. Ceferin
Sezonunun yeniden oynanmaya başladığında bütün maçların seyircisiz oynanmasını düşünmenin güç olduğunu dile getiren UEFA Başkanı, "Ama şu an seyircili mi seyircisiz mi olacak, bunu bilemiyoruz. Eğer bir alternatif olmazsa şampiyonaları tamamlayabilmek için belki böylesi de iyi olabilir." şeklinde görüş belirtti.
, gelecek yıla erteleme kararı aldıkları Avrupa Ceferin ( Şampiyonası'nın 2020) 11 Haziran EURO başlayabileceğini, maç takvimlerini de buna göre ayarlamak gerektiğini bildirdi. 2021'de