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Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! Ajax Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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GALATASARAY'A KÖTÜ HABER! SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Son dakika: basınında yer alan habere göre; Ajax, 'dan kiralık olarak gelen Babel'in sözleşmesini feshetti.

ayrıntılar geliyor...
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