Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! Ajax Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Son dakika: Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax, Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Babel'in sözleşmesini feshetti.ayrıntılar geliyor...
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