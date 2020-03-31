Bruma'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray forması altında iyi bir çıkış yakalayan Bruma, aynı performansı gittiği takımlarda gösteremedi. Sezon başında 15 milyon Euro'ya PSV Eindhoven’a transfer olan genç yıldız, tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray'a yeniden dönme niyetinde olan Portekizli oyuncu, yönetime haber yolladı.
Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven'a transfer olan Bruma, Hollanda'da tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Bir ara kadro dışı kalan Portekizli futbolcu, menaceri vasıtasıyla Galatasaray'a haber yollayarak, devre arasındaki ilginin devam etmesi halinde eski kulübüne geri dönebileceği mesajını verdi. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusuna oldukça sıcak bakıyor.
ONYEKURU'NUN DURUMUNA GÖRE...
Onyekuru'yu takımda tutmak için her şeyi yapacak olan Galatasaray Yönetimi, bu hamlede başarısız olunması durumunda Bruma'yı kadroya katacak. Portekizli futbolcu, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansın ardından 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satılmış, oradan da aynı bedelle PSV'ye transfer olmuştu.Riekerink: Galatasaray'da onu yıldızlar korudu
TOPLA ÇOK OYNADIĞINDA ZOR DURUMDA KALIYOR
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Hollandalı eski hocası Riekerink, Voetbal International'a Bruma'yı değerlendirdi: "PSV onu transfer ettiğinde geçmişte kendisiyle olan deneyimlerime dayanarak olumlu ifadeler kullandım. Galatasaray'da genç bir oyuncuydu. Etrafındaki büyük yıldızlar tarafından korundu ve ona yardımcı oldular. Sneijder onu mükemmel şekilde devreye sokuyordu. İkisinin uyumu harika bir silahtı. PSV'ye geldiğinde daha üst seviye bir oyuncu statüsündeydi. Topla çok oynadığında ise Bruma'nın zor durumda kaldığını görüyorsunuz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş yol ayrımında! Yönetimden flaş karar
- Taburcu olan Fatih Terim'den ilk açıklama
- Mesut Özil baba oldu
- Galatasaray'dan flaş karar! Yönetim harekete geçti
- Tottenham Hotspur koronavirüsle mücadele için stadını açtı
- Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İngiliz ekibi genç yıldız için gelecek
- Ünlü futbolcu "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
- Ligler ne zaman başlayacak? UEFA'dan flaş karar
- Trabzonspor şampiyonluk için transfer tekliflerini reddetti
- Ronaldo'dan koronavirüse karşı "evde kal" çağrısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
- Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...