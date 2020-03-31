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Bruma'dan Galatasaray'a yeşil ışık

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Giriş Tarihi: 31.03.2020
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ESKİ YILDIZ DÖNMEK İSTİYOR! YÖNETİME HABER YOLLADI

forması altında iyi bir çıkış yakalayan Bruma, aynı performansı gittiği takımlarda gösteremedi. Sezon başında 15 milyon Euro'ya PSV Eindhoven’a olan genç yıldız, tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray'a yeniden dönme niyetinde olan Portekizli oyuncu, yönetime haber yolladı.

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven'a olan Bruma, 'da tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Bir ara kadro dışı kalan Portekizli futbolcu, menaceri vasıtasıyla 'a haber yollayarak, devre arasındaki ilginin devam etmesi halinde eski kulübüne geri dönebileceği mesajını verdi. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusuna oldukça sıcak bakıyor.

ONYEKURU'NUN DURUMUNA GÖRE...
Onyekuru'yu takımda tutmak için her şeyi yapacak olan Galatasaray Yönetimi, bu hamlede başarısız olunması durumunda Bruma'yı kadroya katacak. Portekizli futbolcu, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansın ardından 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satılmış, oradan da aynı bedelle PSV'ye transfer olmuştu.Riekerink: Galatasaray'da onu yıldızlar korudu

TOPLA ÇOK OYNADIĞINDA ZOR DURUMDA KALIYOR
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Hollandalı eski hocası Riekerink, Voetbal International'a Bruma'yı değerlendirdi: "PSV onu transfer ettiğinde geçmişte kendisiyle olan deneyimlerime dayanarak olumlu ifadeler kullandım. Galatasaray'da genç bir oyuncuydu. Etrafındaki büyük yıldızlar tarafından korundu ve ona yardımcı oldular. onu mükemmel şekilde devreye sokuyordu. İkisinin uyumu harika bir silahtı. PSV'ye geldiğinde daha üst seviye bir oyuncu statüsündeydi. Topla çok oynadığında ise Bruma'nın zor durumda kaldığını görüyorsunuz."

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