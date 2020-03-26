Ryan Babel'den küstah paylaşım! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Dünya corona virüse karşı amansız bir mücadele veriyor. Binlerce insanı hayattan alan bu ölümcül salgına, henüz kesin olarak bir çözüm bulunamadı. Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen Ryan Babel, insanlığın zor günlerden geçtiği bu dönemde sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Dünya corona Virüs ile savaşırken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den futbolseverleri şaşırtan bir paylaşım geldi.

Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giydikten sonra Ajax'a giden Ryan Babel'in paylaşımı kızdırdı.

"UYURKEN PARA KAZANMAK İÇİN BİR YOL BULAMAZSAN ÖLENE KADAR ÇALIŞIRSIN"

Dünya corona virüs ile mücadele ederken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, IG hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı.

"NE TÜRKİYE'DE NE DE AVRUPA'DA SAYGI KAZANAMAYACAKSIN"

Ryan Babel'in paylaşımı bir hayli tepki çekti. Kullanıcılar Babel'e "Reis sen de uyurken değil de yatarken iyi para kazanıyorsun olsun.", "Para kazanırsın ama ne Türkiye'de ne de Avrupa'da saygı kazanamayacaksın." şeklinde dönüşler yaptı.