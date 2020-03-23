Galatasaray'a kötü haber! Ryan Babel geri mi dönecek?

Galatasaray'ın Hollanda'nın Ajax takımına kiraladığı Ryan Babel'den kötü haber geldi. Ryan Babel ile birlikte Ajax altyapısında yetişen ve hem Ajax'ta hem Hollanda Milli Takımı'nda Babel ile forma giyen Hedwiges Maduro, eski takım arkadaşının durumuna ilişkin "Ajax'ın önümüzdeki sezon onunla devam etmesini beklemiyorum. Çünkü Ajax'ın onu alması, kısa vadeli bir çözüm içindi" dedi.

Şimdilerde Hollanda U21 Takımı'nı çalıştıran Maduro, Galatasaray'dan kiralanan Babel'in Ajax'ta kalmayacağını belirterek, "Ajax'ın önümüzdeki sezon onunla devam etmesini beklemiyorum. Çünkü Ajax'ın onu alması, kısa vadeli bir çözüm içindi" dedi.

"ANCAK O ZAMAN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA YER ALABİLİR"

Oyuncunun ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama ihtimaline ilişkin de, "Ryan'ın gelecek yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olup olmayacağı da hangi takımda, hangi pozisyonda oynayacağına bağlı olacak. En iyi performansını solda sergilemişti. Umarım gelecek sezon en sevdiği pozisyonda, çok daha fazla süre alabileceği bir kulübe gider. Sürekli performans göstermesi gerekiyor ki ancak o zaman Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilir" ifadelerini kullandı.

"ONUN İŞİ ZOR OLACAK"

Aynı pozisyonda genç ve gelişime açık rakipleri olduğunu da belirten Maduro, "Turnuvada olup olmayacağı kendine bağlı. Diğer oyuncularda olmayan meziyetlere sahip ancak rakipleri de hızlı bir şekilde gelişebilirler. Babel'in yaşı ilerlerken rakipleri Bergwjin ve Donyell Malen gibi çocuklar çok daha gençler. Onun işi zor olacak" dedi.

Babel'in durumu transfer döneminde Galatasaray'ın hamle yapabilmesi adına da büyük önem taşıyor. Sarı-Kırmızılılar, onun satışından elde edilecek gelir ile Henry Onyekuru'nun bonservisini almak adına elini güçlendirmek istiyordu.