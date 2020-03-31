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Milli yıldız Cengiz Ünder'den 'Evde kal' mesajı

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Giriş Tarihi: 31.03.2020
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CENGİZ ÜNDER'DEN 'EVDE KAL' MESAJI

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu , sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Evde kal' mesajı verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ligler ertelenirken, futbolcular da antrenmanlarına evlerinde devam etmek zorunda kaldı. Roma forması terleten ay-yıldızlı oyuncu 'den de bu bağlamda bir video geldi. Gerçekleştirdiği top çalışmasını takipçileriyle paylaşan Cengiz, videoya 'Evde kal' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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