01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf koronavirüsten hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
MARSİLYA'NIN ESKİ BAŞKANI KORONADAN ÖLDÜ

Senegal Sağlık Bakanlığı, Fransız futbol takımı Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız futbol takımı Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un, tedavi gördüğü başkent Dakar'daki Fann Üniversite Hastanesinden Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye ambulans uçakla nakledilmesi için hazırlık yapılıyordu. Durumu aniden kötüleşen Diouf, Senegal topraklarında hayatını kaybetti.

Eski bir gazeteci ve futbolcu menajeri olan Diouf, 2005-2009 yıllarında Olimpik Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı.

Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vaka görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA