31 Mart 2020, Salı
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UEFA'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne para cezası

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Giriş Tarihi: 31.03.2020
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UEFA'DAN BAŞAKŞEHİR'E CEZA!

, Başakşehir Futbol Kulübüne 1500 avro para cezası verildiğini duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, 'nde temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Başakşehir'e, maçta meşale yakılması nedeniyle 1500 avro para cezası verildiği belirtildi.

Para cezasının, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödenmesi gerektiği ifade edildi.

, 12 Mart'ta oynanan son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti.

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