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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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SÜREN AİLESİNE ŞOK! TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Teknik direktör , yöneticiler , ve 'ın ardından G.Saray'ın efsane başkanı 'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray camiasına koronavirüs nedeniyle bir kötü haber de eski başkan 'in eşinden geldi.

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör , yöneticiler , ve 'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR
75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren koronavirüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım'ın sonuçları ise pozitif çıktı. Hatice Süren'in tedavisi evinde devam ediyor.

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