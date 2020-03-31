İngiltere Premier Lig ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Corona virüs nedeniyle ertelenen Premier Lig için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yayın anlaşmaları uyarınca 760 milyon sterlinlik bir faturaya maruz kalmak istemeyen Premier Lig'in, sezonun devamı için planladığı takvim belli oldu.

Premier Lig'de askıya alınan sezonun yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, üzerinde çalışma yapılan son tarihler belli oldu. Nisan ayının sonuna kadar ertelenen lig için yeni bir zaman aralığı konuşulmaya başladı.

760 MİLYON STERLİN TALEP EDECEKLER

Buna göre seyircisiz oynanacak maçlarla Premier Lig'in mayıs başında başlatılması planlanıyor. Temmuz ortasına kadar da sezonun tamamlanması düşünülüyor. Aksi takdirde yayın anlaşmaları uyarınca kuruluşların, 760 milyon sterline kadar para talep edebilecekleri belirtiliyor.

TELAŞ SARDI

Milliyet'in haberine göre; Ligdeki 20 kulübün temsilcilerinin cuma günü gerçekleştirecekleri tele konferans buluşmasında, bu konuyu masaya yatıracaklarına işaret ediliyor. Coronavirüs salgını nedeniyle futbolun askıya alındığı ortamda, maddi kaygılarla meşin yuvarlağın bir an önce döndürülmeye çalışılmasına yönelik telaş dikkat çekiyor.