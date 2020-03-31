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Barcelona'nın efsaneleri Puyol ve Xavi'den maaş kesintisi kararına destek

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Giriş Tarihi: 31.03.2020
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PUYOL VE XAVİ'DEN MAAŞ KESİNTİSİ KARARINA DESTEK

ekibi 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dolayı profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı, kulübün efsane futbolcuları tarafından memnuniyetle karşılandı.

eski kaptanı , Lionel Messi'nin yüzde 70'lik kesintiyi duyurduğu Instagram paylaşımına cevap vererek, "Sizinle gurur duyuyorum, harikasınız" ifadelerini kullandı.

Takımın Puyol'dan sonraki kaptanı olan eski futbolcu Xavi Hernandez, oyuncuların örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Hepiniz harikasınız, sizleri tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

Eski Barcelonalı futbolcu Samuel Eto'o da karara destek vererek, "Ne kadar harika. Bütün takıma bravo." değerlendirmesinde bulundu.

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