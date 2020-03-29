Premier Lig’de görev alan futbolculardan örnek davranış
Salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, Premier Lig’de görev yapan futbolcular dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Oyuncular, yaklaşık olarak 100 milyon Pound’luk alacaklarından vazgeçerek bu parayı alt lig kulüplerine verecek.
Şu ana kadar İngiltere'de corona virüsü salgını nedeniyle 14 binden fazla insan hastalığa yakalanırken, 750'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Ülkede hayat durma noktasına gelirken en çok etkilenen alanlardan biri de futbol oldu. Bu doğrultuda dünyanın en çok izlenen futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, dev bir adım atmaya hazırlanıyor...
Ada basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'de forma giyen oyuncuların kazandığı yıllık ücretlerinden belli bir miktarın kesilmesi planlanıyor.
ALT LİGLERE DE DOKUNACAKLAR
Bu şekilde toplanacak paranın 100 milyon Pound (804 milyar TL) civarında olacağı bilgisine ulaşıldı. Şimdi ise bu konuda resmi adımlar önümüzdeki günlerde atılacak. Toplanacak bu parayla ise İngiltere'de salgın nedeniyle iflasın eşiğine gelmiş olan alt lig kulüplerini krizden kurtarmak olacak. Aynı zamanda alt yapı organizasyonları için de çeşitli kira yardımlarında bulunulacak. Bu konuda lig yönetimi ile federasyon arasında görüşmelerde ise son noktaya gelindi.
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