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Son dakika | Fenerbahçe'den flaş corona virüs testi açıklaması

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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F.BAHÇE'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS TESTİ AÇIKLAMASI

Son dakika: Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve ile Basketbol Kadın takımındaki tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz /Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

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