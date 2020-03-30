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Son dakika | Ligler ne zaman başlayacak? UEFA'dan flaş karar

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UEFA'DAN FLAŞ KARAR

Son dakika haberi..., 1 Nisan'da 55 üye ülkenin federasyonları ile video konferans yapacak ve liglerin başlangıç tarihleri ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği kaydedildi.

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