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Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı "evde kal" çağrısı

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Giriş Tarihi: 30.03.2020
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RONALDO'DAN KORONAVİRÜSE KARŞI EVDE KAL ÇAĞRISI

ekibi 'un Portekizli futbolcusu , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım." ifadesini kullandı.

Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin." mesajını verdi.

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