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Trabzonspor şampiyonluk için transfer tekliflerini reddetti

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK İÇİN TRANSFER TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

, bu sezon oynadığı futbolla uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda, 5 oyuncusuna transfer teklifinin olduğunu bildirmişti. Bu tekliflerin toplamının 50 milyon Euro (yaklaşık 366 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.

'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Corona virüsü nedeniyle 'e ara verilirken, hayatın normale dönmesinin ardından 'nin vereceği karar sonrası takımların yeniden sahaya çıkması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Trabzonspor camiasının dört gözle beklediği şampiyonluk kupası için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun nelerden vazgeçtiği de ortaya çıktı.

50 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, daha önce Ağaoğlu, sezon içerisinde 5 oyuncuya resmi teklif geldiğini açıklamıştı. Bu tekliflerin toplamının 50 milyon Euro (yaklaşık 366 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.

BU İSİMLER KİMLER?
Öte yandan bu isimlerin bazıları ortaya çıktı... Aktarılan bilgilere göre bu isimler; Caleb Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen...

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