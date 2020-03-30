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Son dakika | Galatasaray'dan flaş Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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G.SARAY'DAN FLAŞ TERİM VE ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Son dakika haberi...Galatasaray Kulübü, ve 'ın durumlarıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada "Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve  Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır. Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören kulüp ikinci başkanı ile teknik direktör ile ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Albayrak ve Terim'in sağlık durumu hakkında dün bazı medya organlarında asılsız haberlerin yayınlandığı belirtilerek, "Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.
İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın 18 Mart Çarşamba (13. gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. gün) ve Terim'in 23 Mart Pazartesi'den (8. Gün) bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir."

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