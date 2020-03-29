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Son dakika: Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan müjdeli haber

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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TERİM VE ALBAYRAK'TAN MÜJDELİ HABER

haberleri... Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı. (A Spor)

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