Corona virüse yakalanan Fatih Terim'den güzel haber
Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi için geçtiğimiz günlerde hastaneye yatan Fatih Terim'den güzel haberler geldi. Tecrübeli hocanın hafta sonuna kadar hastaneden çıkması bekleniyor.
Hastalığı büyük ölçüde atlatan FatihTerim'e, 1-2 güne tekrar test yapılacak. Durumu her geçen saat daha iyiye giden İmparator'un, hafta sonuna kadar hastaneden çıkması bekleniyor. Bu süreçte Galatasaraylı oyuncular da, hocalarını yalnız bırakmıyor. Futbolcular sürekli destek için Terim'i ararken, moral veren taraf genellikle tecrübeli teknik adam oluyor.Fatih hoca, virüsü yeniyor... Hastanedeki 7. gününü geride bırakan tecrübeli teknik adam, hastalığın semptomlarından iyice kurtuldu.
ÖKSÜRÜĞÜ TAMAMEN GEÇTİ
Öksürüğü tamamen geçen Terim'e bir iki gün içinde tekrar COVID-19 testi yapılacak. Ulus'taki hasteneden gelen son haberler, hafta sonuna kadar Terim'in çıkabileceği yönünde. Sonrasında İmparator'un bir süre de evinde dinlenmesi bekleniyor.
MORALİNİ YÜKSEK TUTUYOR
Fanatik'in haberine göre; Moralleri yüksek tutuyor Bu zorlu süreçte Galatasaraylı oyuncular da, hocalarını yalnız bırakmıyor. Yerlisi yabancısı tüm isimler sık sık Terim'i telefonla arayıp destek oluyor. Ancak bu görüşmelerde genellikle moral veren taraf Terim oluyor. İyi olduğunu belirten ve öğrencilerinden kesinlikle morallerini bozmamalarını isteyen Terim, bugünlerin geride kalacağını söylüyor.
İMPARATORDAN TAVİZ YOK
'İdmanları aksatmayın' İmparator, hasta yatağında olmasına rağmen futbol disiplininden de taviz vermiyor. Oyuncularına, verilen programları yapıp yapmadıklarını soran Galatasaray'ın teknik direktörü, "Kendinize iyi bakın. Sakın dışarı çıkmayın. Evinizde sıkı çalışın. Dönüşte hepinizi hazır görmek istiyorum" diyor.
FATİHTERİM'İN CORONA GÜNLÜĞÜ
1. GÜN 23 Mart 2020 | Fatih Terim, COVID19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2. GÜN 24 Mart 2020 Özel bir hastanede karantina altına alındı.
3. GÜN 25 Mart 2020 Terim, "İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım" dedi.
4. GÜN 26 Mart 2020 Terim'in virüsü spor camiasından kaptığı açıklandı.
5. GÜN 27 Mart 2020 Kızı Buse, babasının durumunun iyiye gittiğini söyledi.
6. GÜN 28 Mart 2020 Öksürük şikayetinde ciddi bir azalma oldu.
7. GÜN 29 Mart 2020 Terim'in öksürüğü tamamen geçti. 1-2 güne tekrar COVID-19 testi yapılacak.
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