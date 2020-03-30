Beşiktaş'ta kaptanlar devreye girdi! Personelin maaşları ödensin diye alacaklarından vazgeçtiler

Corona virüs nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesi, takım gelirlerini olumsuz yönde etkiledi. Mali sıkıntıda olan Beşiktaş, lige verilen aradan dolayı TFF ve taraftar gelirinden de oldu. Siyah beyazlı yöneticileri düşündüren bu kara tabloda kaptanlar Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba devreye girdi.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından bu durumdan en çok etkilenen sektörler arasında futbol da yer almıştı. Zaten ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, ligin durması ve insanların evlerine çekilmesinin ardından TFF'den aldığı; galibiyet primine ek olarak, tribün ve satış gelirlerinden de oldu.



KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ

Normal şartlarda oyuncuların maaşlarını, bu 3 kalemden gelen sıcak parayla 4 ay geriden de olsa ödeyen Kara Kartal'ın, mali olarak iyice zora girmesi sonrasında devreye Beşiktaş'ın kaptanları girdi...

TÜM ALACAKLARINI BIRAKACAKLAR

Çalışmalarını evlerinden sürdüren; Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson'ın, önce aralarında ardından takım arkadaşlarıyla görüşüp, liglere ara verildiği için; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki tüm alacaklarının bırakılması kararını aldıkları öğrenildi.

'FEDAKARLIK SIRASI BİZDE'

Kaptan Burak Yılmaz'ın, "Fedakarlık sırası bizde. Tüm dünya, bu virüs sebebiyle büyük sıkıntı içerisinde. Herkesi etkileyip bizi teğet geçmesi düşünülemez. Önce sağlık, sonra kulübümüz" dediği bildirildi. Beşiktaşlı futbolcuların bu hamleyle, öncelikli olarak kendilerine ödeme yapan yönetimin elini rahatlatıp kulüp personelinin maaşlarının yatırılmasını istediği kaydedildi. Bu hamle sonrasında futbolcular gibi kendileri de maaşlarını birkaç ay geriden alan kulüp personeline ödemelerin yapılması bekleniyor.



Kaynak:Fanatik