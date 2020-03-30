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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan fiyaskosu

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Giriş Tarihi: 30.03.2020
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FENERBAHÇE'DE TOLGAY ARSLAN FİYASKOSU

Geçtiğimiz sezon 3.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer edilen , 'de de tutunamadı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Tolgay Arslan ile sarı lacivertli takımın yolları ayrılacak.

Tolgay, Beşiktaş'ta istenmeyen adamken geçtiğimiz sezonun devre arasında 'ın yoğun isteği üzerine 3.5 milyon Euro'ya transfer edildi.

Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 'de de beklentilerin altında kaldı. Yanal'ın ayrılması sonrası Tolgay'ın Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

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