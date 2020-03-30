Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim hastaneden taburcu edildi

Son dakika haberi...Corona virüse yakalanan Fatih Terim hastaneden taburcu edildi. Terim'in tedavisi evinde sürecek. Öte yandan Terim'den sonra, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 23 Mart'ta Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yattığı belirtilerek, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştirilen Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararıyla hastanemizden taburcu edilmiştir." denildi.

Fatih Terim'in tedavisine evinde devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF GÜNAY TABURCU OLDU

Corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Yusuf Günay, hastaneden taburcu olduğunu Twitter'dan paylaşırken şu sözleri kullandı;

Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Hastane doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.