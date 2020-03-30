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30.03.2020

Son dakika: Koronavirüs (corona virus) tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi |Video

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (corona virus) testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından hastanede tedavi altına alınmıştı. Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. " denildi. Detayları A Haber muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (corona virus) testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından hastanede tedavi altına alınmıştı. Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. " denildi.

Detayları A Haber muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.

Galatasaray Teknik Direktörü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın 23 Mart'ta Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yattığı belirtilerek, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştirilen Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararıyla hastanemizden taburcu edilmiştir." denildi.

Fatih Terim'in tedavisine evinde devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

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