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İngilizler Christian Luyindama için devrede

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Giriş Tarihi: 30.03.2020
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İNGİLİZLER CHRİSTİAN LUYİNDAMA İÇİN DEVREDE

Savunma hattına takviye yapmak isteyen İngiltere ekiplerinde Wolverhampton, gözünü 'ın stoperi Christian Luyindama'ya çevirdi. Galatasaray yönetimi sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan yıldız oyuncusunu yazın satmayı düşünüyor.

İngiltere ekiplerinden Wolverhampton, önümüzdeki sezon için savunma hattına takviye yapmayı planlarken ağır bir darbe aldı.

CHELSEA İLE ANLAŞMAYA VARDIĞINI BELİRTTİ
İngiliz ekibinin ilk tercihlerinden Gabriel Magalhaes için kötü haber geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Lille forması giyen savunmacının, ile anlaşmaya vardığını belirtti.

CHRISTIAN LUYINDAMA'YI ÖNCELİKLİ SEÇENEKLERİ ARASINDA TUTUYOR
Vital Football'a göre savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito, Gabriel'in gidişi sonrası forması giyen Christian Luyindama, 'den Tosin Adarabioyo ve Sheffield United'dan John Egan'i öncelikli seçenekleri arasında tutuyor.

Wolverhampton'ın, ismi birçok Premier Lig ekibi ile geçen Luyindama için yaz aylarında devreye girebileceği belirtiliyor.

İngilizlerin Christian Luyindama ısrarı sürüyor! 15 milyon Euro... İNGİLİZLERİN CHRİSTİAN LUYİNDAMA ISRARI SÜRÜYOR! 15 MİLYON EURO...
İngilizler kapıda! Galatasaray'a Luyindama piyangosu İNGİLİZLER KAPIDA! GALATASARAY'A LUYİNDAMA PİYANGOSU

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