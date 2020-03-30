İngilizler Christian Luyindama için devrede

Savunma hattına takviye yapmak isteyen İngiltere Premier Lig ekiplerinde Wolverhampton, gözünü Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama'ya çevirdi. Galatasaray yönetimi sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan yıldız oyuncusunu yazın satmayı düşünüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, önümüzdeki sezon için savunma hattına takviye yapmayı planlarken ağır bir darbe aldı.

CHELSEA İLE ANLAŞMAYA VARDIĞINI BELİRTTİ

İngiliz ekibinin ilk tercihlerinden Gabriel Magalhaes için kötü haber geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Lille forması giyen savunmacının, Chelsea ile anlaşmaya vardığını belirtti.

CHRISTIAN LUYINDAMA'YI ÖNCELİKLİ SEÇENEKLERİ ARASINDA TUTUYOR

Vital Football'a göre savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito, Gabriel'in gidişi sonrası Galatasaray forması giyen Christian Luyindama, Manchester City'den Tosin Adarabioyo ve Sheffield United'dan John Egan'i öncelikli seçenekleri arasında tutuyor.

Wolverhampton'ın, ismi birçok Premier Lig ekibi ile geçen Luyindama için yaz aylarında devreye girebileceği belirtiliyor.