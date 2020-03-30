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Sergen Yalçın son kararını verdi!

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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SERGEN YALÇIN SON KARARINI VERDİ!

Gelecek sezon hazırlıklarına hız veren 'ta, yönetime raporunu verdi. Tecrübeli hoca, 17 yabancıdan sadece Atiba, Ruiz, N’Koudou, Boyd ve şartlar oluşursa Elneny’nin kalmasını istedi. Boateng’in durumu ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.

'ta gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda yönetime rapor veren teknik direktör , kiralıklar da dahil 17 yabancı futbolcudan sadece 5'inin kalmasını istedi. Atiba, Ruiz, N'Koudou, Boyd ve şartlar uygun olursa Elneny'nin takımda kalması gerektiğini belirten Yalçın, bonservis geliri sağlamak adına Vida ve Ljajic'in satılabileceğini dile getirdi.

AJDİN HASİC KAMPA KALDI
Boateng ile ilgili kararının ise ilerleyen zamanda verileceği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Lens, Roco, Douglas, Mirin, Karius, Rebocho ve Diaby gözden çıkarıldı. Genç hoca, bu yedi oyuncuyu gelecek sezon kadroda görmek istemediğini yönetime bildirdi. Zulte Waregem'in Larin'in opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılırken Ajdin Hasic'in durumu kampta belli olacak

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