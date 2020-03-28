Kovid-19'a yakalanan Fatih Terim'den haber geldi! Rıza Çalımbay açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Deneyimli teknik adamın tedavisi hastanede devam ederken, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin'le görüştüğünü ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüsüne yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Fatih Terim'le bir görüşmesi olmadığını söyleyen Çalımbay, Levent Şahin'le konuştuğunu ve Terim'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, liglerin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve farklı bir öneri ortaya koydu.

Ajansspor'un haberine göre Rıza Çalımbay, "Sivasspor olarak dün tesisimizi kapattık. Oyuncularımız sadece koşu idmanı yapılıyor, tesisimizi dezenfekte ettirdik. Oyuncularımız evden çalışmalarına devam ediyor. Maçların oynanması için iyi bir ortam oluşması lazım. Seyircisiz oynanan maçlar verimli olmuyor. Benim düşüncem daha iyi bir ortam oluştuğu zaman Mayıs'ın 15'i gibi takımları Antalya'da toplamak Alanya'yı da kullanabilirsiniz. Koronavirüsüne karşı sıcak havanın etkili olduğu bilim adamları tarafından konuşuluyor. Ligler ortam oluşursa mayıs ayında çarşamba-pazar maçları oynatarak bitirilebilir. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası sistemi gibi." ifadelerini kullandı.

'LEVENT ŞAHİN'LE KONUŞTUM'

Fatih Terim'in 1. yardımcısı Levent Şahin'le görüştüğünü belirten Çalımbay, "Fatih Hoca'yla görüşmemiz olmadı, yardımcısı Levent Şahin'le konuştum. Fatih Hoca'nın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi." dedi.