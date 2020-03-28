29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kovid-19'a yakalanan Fatih Terim'den haber geldi! Rıza Çalımbay açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.03.2020
ABONE OL
KOVİD-19'A YAKALANAN FATİH TERİM'DEN HABER GELDİ!

Galatasaray Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Deneyimli teknik adamın tedavisi hastanede devam ederken, Teknik Direktörü , Fatih Terim'in yardımcısı 'le görüştüğünü ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığını açıkladı.

ekiplerinden Demir Grup 'un , koronavirüsüne yakalanan 'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Fatih Terim'le bir görüşmesi olmadığını söyleyen Çalımbay, 'le konuştuğunu ve Terim'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, liglerin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve farklı bir öneri ortaya koydu.

Ajansspor'un haberine göre Rıza Çalımbay, "Sivasspor olarak dün tesisimizi kapattık. Oyuncularımız sadece koşu idmanı yapılıyor, tesisimizi dezenfekte ettirdik. Oyuncularımız evden çalışmalarına devam ediyor. Maçların oynanması için iyi bir ortam oluşması lazım. Seyircisiz oynanan maçlar verimli olmuyor. Benim düşüncem daha iyi bir ortam oluştuğu zaman Mayıs'ın 15'i gibi takımları 'da toplamak Alanya'yı da kullanabilirsiniz. Koronavirüsüne karşı sıcak havanın etkili olduğu bilim adamları tarafından konuşuluyor. Ligler ortam oluşursa mayıs ayında çarşamba-pazar maçları oynatarak bitirilebilir. ve Avrupa Şampiyonası sistemi gibi." ifadelerini kullandı.

'LEVENT ŞAHİN'LE KONUŞTUM'
Fatih Terim'in 1. yardımcısı Levent Şahin'le görüştüğünü belirten Çalımbay, "'yla görüşmemiz olmadı, yardımcısı Levent Şahin'le konuştum. Fatih Hoca'nın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın durumları hakkında konuştu GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ FATİH TERİM VE ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN DURUMLARI HAKKINDA KONUŞTU
Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son sağlık durumu nasıl? Kızı açıkladı SON DAKİKA | CORONA VİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL? KIZI AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA