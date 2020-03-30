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Fenerbahçe'de 'öze dönüş' projesi başlıyor!

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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FENERBAHÇE'DE 'ÖZE DÖNÜŞ' PROJESİ BAŞLIYOR!

'nin yeni teknik direktörü kim olacak? sorusu halen daha yanıtını bulmadı. Sarı lacivertli yönetim tercihini, yerli ve camia ile geçmişi olan tanıdık isimler üzerinde karar kıldı. 'Öze dönüş' projesi ile gelecek sezona başlamak isteyen Fenerbahçe, , Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Tuncay Şanlı gibi isimlere teklif götürecek.

'de başarısız geçen dönemin ardından gelecek sezon için kollar sıvandı. Yeni teknik direktör ve yardımcıları netleşmeye başladı.

SEVİLEN BİR İSMİ GETİRMEYİ PLANLIYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör için Erol Bulut'un ismi ön plana çıkarken, çalışmalar sürüyor. Bulut'un hem konumunu güçlendirmek hem de taraftar desteğini artırmak isteyen yönetim, yanına kulüpte daha önce futbol oynamış sevilen bir ismi getirmeyi planlıyor.

ÖZE DÖNÜŞ PROJESİ HAYATA GEÇECEK
Skorer'de yer alan habere göre, bu görev için adı geçen isimler , Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Tuncay Şanlı. Bu şekilde bir nevi 'öze dönüş' projesinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

DIRK KUYT'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Sezon başında takıma katılan kaptan Emre Belözoğlu, Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından antrenmanları yöneten isim olmuştu. Emre Belözoğlu'na Volkan Demirel eşlik etmişti. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre son olarak Dirk Kuyt'a teklif götürüldü.

FEYENOORD ALTYAPISINDA ÇALIŞIYOR
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde takıma önemli katkılar yapan ve sempatik kişiliği ile sevgi+saygı kazanan Hollandalı yıldıza, yardımcı hocalık önerildiği ve yanıt beklendiği belirtiliyor. 39 yaşındaki Kuyt, Feyenoord altyapısında çalışıyor. Kuyt'tan olumsuz yanıt gelirse diğer alternatifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki o isimler FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? İŞTE LİSTEDEKİ O İSİMLER

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